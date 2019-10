Dakar, 1 er oct (APS) – Le film ‘’Atlantique’’, de la réalisatrice franco-sénégalaise, Mati Diop, primé lors du dernier Festival de Cannes en France, représentera le Sénégal aux Oscars du cinéma dont la cérémonie est prévue en février à Los Angeles, a annoncé la Direction de la cinématographie.



Le film de Mati Diop sera en compétition dans la catégorie du ‘’meilleur film étranger’’, a notamment indiqué la structure dans un communiqué parvenu à l’APS.



‘’Le Sénégal a soumis le film +Atlantique+ de Mati DIOP, coproduit par CINEKAP à l’inscription de la 92ème édition des Academy Awards (Oscars 2020) des USA – catégorie ‘’international feature film’’, indique le directeur Hugues Diaz, cité dans le texte.



Le film a été en mai dernier récompensé du Grand prix du jury du 72e Festival international de cinéma de Cannes.



Selon Hugues Diaz le film a été choisi unanimement par le comité national de sélection composé de dix professionnels sénégalais du cinéma et de la culture, sous la supervision de la direction de la cinématographie, pour le proposer à l’’’Academy of Motion Picture Arts and Sciences’’.



‘’Atlantique’’ de Mati Diop ‘’est un hommage à cette jeunesse sénégalaise voire africaine d’aujourd’hui vivante, pleine de vie et à celle disparue dans l’atlantique’’, explique Diaz.



Le premier long métrage de Mati Diop coproduit par Oumar Sall de ‘’Cinékap’’ sera en compétition avec plusieurs films dont ‘’Les misérables’’ de Ladji Ly, ’’Prix du jury’’ à Cannes (ex-æquo avec Bacurau de Kleber Mendonça Filho), sélectionné pour représenter la France aux Oscars 2020.



La cérémonie des ‘’Oscars du cinéma’’ est organisée par l’’’Academy of motion pictures sciences and arts des Etats Unis d’Amérique’’.



La sortie du film ‘’Atlantique’’ est prévue ce mercredi dans les salles françaises. Le film a été montré en août dernier au Sénégal.



‘’Atlantique’’ succède au film ‘’Félicité’’ d’Alain Gomis. ‘’Félicité’’ a été en 2017 le premier film dans l’histoire du cinéma sénégalais à être qualifié pour les Oscars, prestigieuse vitrine du 7ème art mondial.



FKS/AKS