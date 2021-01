Dakar, 8 jan (APS) - Le film "Baamum Nafi" (Le père de Nafi en pulaar) du réalisateur Mamadou Dia a été inscrit par le Sénégal sur la liste des films en compétition dans la catégorie "meilleur long métrage international" des Oscars 2021, les récompenses annuelles décernées par le cinéma américain, rapporte le site du magazine ’’The Hollywood reporter’’.



Initialement prévue le 28 février 2021, la cérémonie de la 93e cérémonie des Oscars du cinéma américain, également appelés ’’Academy Awards’’, a été reportée au 25 avril prochain à cause de la pandémie du coronavirus.

La nouvelle de l’inscription du film ’’Baamum Nafi’’ a été confirmée à l’APS par le cinéaste Mamadou Dia, joint par téléphone.

’’L’Académie a reçu et validé notre candidature. Le Sénégal a déposé cette candidature en fin novembre et là, nous attendons la liste définitive ce mois-ci des films qui vont concourir à cette catégorie du meilleur film international’’, a précisé Mamadou Dia.

’’C’est un grand honneur de pouvoir avoir le film +Baamum Nafi+ qui représente le Sénégal aux Oscars. Ce film a été 100% produit et réalisé au Sénégal et par des Sénégalais, ce qui montre qu’on est capable de faire des films par nous-mêmes avec nos moyens locaux et d’en faire un film de qualité qui représente le pays ailleurs’’, a-t-il souligné.

Il juge que "c’est bien que le cinéaste sénégalais puisse continuer à présenter des films à des rencontres internationales de ce genre’’.

Avant le long métrage fiction "Baamum Nafi", le Sénégal avait participé à la course aux Oscars avec les films "Félicité" d’Alain Gomis en 2017 et "Atlantique" de Mati Diop en 2019.

’’Baamum Nafi’’ a été choisi pour représenter le Sénégal par un comité composé de professionnels du cinéma et des critiques présidé par le cinéaste Alain Gomis, sous l’égide de la Direction de la cinématographie du Sénégal.

’’Les membres du jury, après le visionnage du film, ont décidé à l’unanimité de porter leur choix sur le film +Baamum Nafi+. Ce choix s’explique par la subtilité du traitement du sujet à travers ce récit familial", lit-on dans le rapport de la réunion du jury tenue le 26 novembre dernier.

Le long métrage mettant en scène deux frères rivaux vivant dans un village au nord du Sénégal, où se profile la menace du terrorisme religieux, peint la montée de l’islam radical.

Le film a déjà remporté plusieurs prix dont deux ’’Léopards d’or’’ au festival de Locarno en Suisse. Il a de même remporté le prix du meilleur long métrage fiction au festival ’’Vues d’Afrique’’ au Canada, ainsi que le prix du meilleur acteur pour Alassane Sy, son personnage principal.

A l’instar du Sénégal, beaucoup d’autres pays ont déjà dévoilé le film devant les représenter dans la catégorie du meilleur long métrage international.

La Tunisie a porté son choix sur "L’homme qui a vendu sa peau" de Kaouther Ben Hania (Tunisie), la Côte d’Ivoire devant être représentée par "La nuit des rois" de Phillipe Lacôte et la France par "Two of us" de Filippo Meneghetti.

Selon le nouveau calendrier de l’Académie des Oscars, la liste des films nominés doit être annoncée en janvier, le vote préliminaire étant prévu du 1er au 5 février. La short-list sera connue le 9 février.

Le scrutin pour les nominations finales se tiendra du 5 au 10 mars et le vote final du 15 au 20 avril 2021.

La cérémonie de la 93e édition des Oscars se tiendra le 25 avril.