Dakar, 20 août (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a remis, jeudi, leur décoration à trois personnalités du cinéma sénégalais élevées au grade de chevalier dans l’Ordre national du Lion, indique un communiqué de la Direction de la cinématographie.

Il s’agit du cinéaste Alain Gomis, double Etalon d’or de Yennenga, distinction suprême du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), du comédien Mouhamadou Diarra dit Lamine Ndiaye et du journaliste et critique de cinéma Baba Diop.

Ces trois professionnels du cinéma n’avaient pas assisté, le 30 juillet 2019, à l’audience que le chef de l’Etat Macky Sall avait accordée aux cinéastes pour honorer les plus méritants d’entre eux.

Lamine Ndiaye et Baba Diop séjournaient à l’époque à La Mecque pour les besoins du pèlerinage aux lieux saints de l’islam, tandis qu’Alain Gomis se trouvait hors du territoire national.

L’audience avait eu lieu en marge de la présentation du Grand Prix du festival de Cannes, remporté en 2019 par la réalisatrice Mati Diop, avec son film "Atlantique".

Au total, 10 professionnels du cinéma avaient été élevés au grade de chevalier dans l’Ordre national du Lion, dont les réalisateurs Mati Diop, Ousmane William Mbaye, Moussa Touré, Alain Gomis, le machiniste Arona Camara, les acteurs Ibrahima Mbaye "Thié", Rokhaya Niang, Lamine Ndiaye, le producteur Oumar Sall et le journaliste critique Baba Diop.