Dakar, 2 fév (APS) – La réalisatrice franco-sénégalaise Laurence Attali, a remporté samedi, le prix du public dans la catégorie court métrage de la 49e édition du festival international du film de Rotterdam (Pays-Bas, 22 janvier au 2 février), a appris l’APS auprès de la cinéaste.

Selon sa réalisatrice, pour sa première sortie internationale à Rotterdam, le film "Tabaski" a été plébiscité par le public composé de cinéphiles et de professionnels de l’art sur les 19 films courts métrages en compétition.

Ce film "hybride mêle fiction, art et histoire politique" de 26minutes est inspiré de la série d’œuvres intitulée "La ronde de Tabaski, à qui le tour ?" du peintre sénégalais Iba Ndiaye (1928-2008).

Laurence Attali très "heureuse" de cette distinction obtenue en Hollande, souligne que son film a été bien accueilli après trois projections les 26, 27 et 29 janvier à Ciné Rama à Rotterdam.

"C’était formidable, Rotterdam est un festival pointu, avec des films originaux et avant-gardistes", a-t-elle dit, soulignant qu’il y avait eu un long débat après la projection.

"Le public voulait comprendre, il y a eu des questions judicieuses sur le cinéma, la manière de faire et sur l’art, car il y’ avait des professionnels de musée", explique la lauréate qui va recevoir un chèque de 2500 Euros et un trophée.

Le film "Tabaski" avait remporté en décembre dernier le Grand prix à Dakar, dans la catégorie court métrage.

Le film "Les Misérables" du français Ladji Ly, a remporté le prix du jury jeune à Rotterdam. Ce film est nominé pour la 92 édition des Oscars du cinéma aux Etats Unis prévue le 10 février prochain et les Césars en France le 28 février prochain.

Les films asiatiques caracolent en tête dans le palmarès international du festival Rotterdam avec le meilleur film remporté par "The cloud in her Room" de la Chinoise Zheng Lu Xinyuan. Le prix du jury est allé au polar "Beasts clawing at straws" du Coréen Kim Yong Hoon, etc.

Le festival international du film de Rotterdam a été créé en 1972.