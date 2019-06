Dakar, 8 juin (APS) – Un colloque international consacré à la vie et à l’œuvre d’Ousmane Sembène (1923-2007) se tient les 21 et 22 juin à Dakar dans le cadre des célébrations du douzième anniversaire de la disparition du réalisateur sénégalais, a appris l’APS.



La rencontre qui sera axée sur le thème : ‘’Sembène Ousmane, artiste-militant’’ a déjà suscité l’intérêt de nombreux chercheurs venant d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, souligne le professeur Maguèye Kassé, cité dans un communiqué parvenu à l’APS.



Cela témoigne de l’actualité et de l’universalité de l’œuvre de Sembène, fait-il remarquer.



La manifestation est à l’initiative de l’Association Sembène Ousmane créée le 19 juin 2018 et présidée par le professeur Kassé. Elle regroupe des chercheurs, des professeurs et des étudiants, etc.



Ecrivain, réalisateur, scénariste, acteur, docker, maçon, etc., Sembène Ousmane décédé le 9 juin 2007 à Dakar l’âge de 84 ans, a une riche biographie et filmographie.



Surnommé de son vivant ‘’’Aîné des anciens’’, Sembène a, entre autres, réalisé les films ‘’Borom Sarett’’ (1963), ‘’La Noire de’’ (1966), ‘’Xala’’ (1975), ‘’Moolaadé’’ (2014).



