Dakar, 17 mai (APS) – L’ouvrage "Abdou Aziz Sy Dabakh, Source de lumière" retrace ‘’l’héritage de ce vénéré guide religieux, son cheminement intellectuel à travers Serigne Hady Touré, sa famille et son rôle dans la société’’, a indiqué, samedi à Dakar, l’historienne sénégalaise Penda Mbow.

‘’Ce livre est un ouvrage extraordinaire, un ouvrage de collecte et de recherche replongeant le lecteur dans la vie et l’œuvre de l’homme de Dieu Mame Abdou Aziz Sy Dabakh’’, a-t-elle renchéri en présentant le livre lors d’une cérémonie de dédicace à Dakar.

Selon elle, ‘’avec cet ouvrage Mame Dabakh reste plus que jamais vivant parmi nous et reste cette lumière qui doit nous guider vers la droiture et l’adoration d’Allah’’.

D’après l’historienne, le guide religieux, qui fut le 3e Khalife des tidianes, a ‘’traversé le vingtième siècle avec tous ses problèmes et les vicissitudes de la vie’’. Elle affirme que ‘’malgré tout cela, il est resté l’homme exemplaire et le régulateur social ‘’.

Pour l’auteur de l’ouvrage, Moussa Mbow, ‘’en sa qualité de guide religieux, il aura été le premier, sinon parmi les premiers, à dénoncer publiquement toute forme de déviation dans l’utilisation, plus précisément dans l’instrumentalisation des confréries à des fins personnelles ou claniques, en invitant les familles religieuses à en prendre compte’’.

‘’Dabakh Malick est un homme dont la devise a été de faire de sorte que sa parole soit conforme à ses actes. C’était un homme d’une dimension incommensurable dont j’ai essayé de rendre hommage à travers ce livre’’, a-t- il expliqué.

S’adressant à l’auteur de l’ouvrage, Mame Asse Sy, un membre de la famille Sy de Tivaouane, Mame Asse Sy, déclare : ‘’Cet homme fut le seul qui osait dire à la radio, que je n’ai pas d’ennemi au Sénégal, mais aussi c’était un homme [auquel] Dieu avait donné la chance de s’entendre avec tout le monde’’.

Selon lui, ‘’il a été un homme exceptionnel en matière de dialogue islamo-chrétien ‘’.

Le directeur de la maison d’édition Abis éditions, Fodé Niang, estime lui que ‘’ Moussa Mbow a matérialisé l’étude de l’homme de bien, Abdou Aziz Sy […]’’.

Diplômé de l’Institut de technologie de Dakar, Moussa Mbow, a vécu en France où il a fait des études à l’Université de Bordeaux et à l’Ecole supérieure de radio dans les spécialités électronique et automatisme.