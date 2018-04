Dakar, 28 avr (APS) - Le journaliste Pape Samba Kane célèbre l’amour et rend hommage à la femme dans son nouveau recueil de poèmes intitulé : "A tire d’Elles" présenté au public, ce samedi à Dakar.



Le journaliste-écrivain a réitéré son engagement auprès des femmes à la cérémonie de dédicace de son recueil paru en mars dernier aux Editions Lettres de Reconnaissances.



"Cet ouvrage qui est un hommage à la femme, évoque les émotions liées au sentiment que suscite la femme, qu’elle soit réelle ou fantasmée" a déclaré l’auteur Pape Samba Kane devant un parterre de journalistes et de personnalités du monde littéraire comme les professeurs Andrée Marie Diagne, Amadou Lamine Sall et Amadou Ly.



"A tire d’Elles" séduit son lecteur d’abord "de par sa première de couverture, rouge couleur de la passion" a, pour sa part, fait noter le professeur Andrée Marie Diagne, soulignant que "dans ce recueil, il n’y a que deux poèmes qui ne parlent pas d’amour".



"Ce recueil a eu la grande chance d’être préfacé et d’avoir reçu l’onction du professeur Lilian Kesteloot, spécialiste des littératures négro-africaines francophones disparue au mois de février" a tenu à préciser le journaliste-écrivain.



"Pape Samba Kane est un vrai poète car il y’a chez lui le souci de faire de la poésie un art du dialogue" a, quant à lui, relevé le secrétaire général de la Fondation mondiale pour le mémorial et la sauvegarde de Gorée, Amadou Lamine Sall.



L’auteur, journaliste d’enquête, chroniqueur et critique littéraire et essayiste a publié en 2015 un roman intitulé "Sabaru Jinné : les tams-tams du diable".