Dakar, 19 déc (APS) - La 30-e édition du concours de Haïku est lancée par l’Ambassade du Japon qui annonce la date limite de dépôt des poèmes pour le 20 avril prochain, a appris l’APS.





Les poèmes des participants seront reçus à la section culturelle de l’Ambassade du Japon à Dakar et la cérémonie de remise des prix aux lauréats se tiendra en juillet 2017, informe un communiqué.



Il y est rapporté que la dernière édition du concours de Haïku a enregistré une participation de 500 participants de six nationalités différentes.



Il s’agit du Cameroun et du Sénégal pour l’Afrique, de la Belgique, de la France et de la Grèce pour Europe et du Canada pour le continent américain.



KS/PON