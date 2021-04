Dakar, 23 avr (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a offert vendredi un lot de 203 livres et quatre dictionnaires bilingues à l’Association de la presse culturelle du Sénégal (APCS), à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

Il dit avoir fait ce don à l’APCS pour mettre en exergue ‘’l’apport considérable’’ des partenaires du ministère.

Selon Abdoulaye Diop, le travail d’explication et de promotion des initiatives culturelles, fait par les journalistes culturels, est reconnu de tous et demeure incontournable.

‘’Je veux saluer à sa juste valeur l’apport considérable de la presse culturelle de notre pays à la politique culturelle en général, à celle du livre en particulier’’, a dit M. Diop.

‘’Les journalistes culturels sont d’abord des passionnés avant d’être des spécialistes parfois reconnus, dont les avis sont demandés. (…) Je voudrais les assurer de notre disponibilité à les accompagner dans le renforcement des capacités, car le secteur culturel, à l’ère du numérique, demeure diversifié et complexe’’, a souligné Abdoulaye Diop.

Il a relevé par ailleurs ‘’la capacité de résistance’’ du produit culturel qu’est le livre.

‘’Quand les conditions sanitaires ne permettent plus les déplacements (…), le livre ouvre le lecteur à d’autres horizons tout en entretenant l’espoir. Il demeure un refuge apprécié face à l’angoisse du quotidien et des lendemains incertains’’, a-t-il souligné.

‘’Merci de nous armer davantage, afin que nous puissions être à même de jouer pleinement notre rôle’’, a réagi Ndatté Diop, le président de l’APCS.

‘’La lecture stimule le cerveau, accroit le vocabulaire et améliore la rédaction’’, a-t-il dit.

La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur sera célébrée dans les centres culturels régionaux et les centres de lecture et d’animation culturelle du pays.