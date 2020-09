Dakar, 6 sept (APS) – L’édition constitue pour certains ‘’une véritable montagne de problèmes’’ à franchir, a estimé Idrissa Sow, écrivain, révélant que plusieurs manuscrits dorment dans les tiroirs de leurs auteurs, faute de moyens pour leur publication.

‘’L’édition nationale et locale est confrontée à une montagne de problèmes que cet espace ne pourrait pas énumérer tous. Ils sont nombreux les écrivains qui ont des manuscrits qui dorment dans leurs tiroirs et salons qui attendent d’être édités’’, a-t-il notamment indiqué.

L’écrivain sénégalais animait, samedi, une conférence littéraire portant sur ‘’l’état de la littérature au Fouladou et la problématique de l’édition’’, une activité initiée par la plateforme ‘’Les Nouvelles de Kolda’’, créée par près de 300 personnes toute expertise confondue.

Idrissa Sow a proposé comme solutions le développement d’une véritable politique du livre par la dotation d’un fond conséquent aux centres de livres régionaux et les centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) et par la promotion des acteurs à travers des subventions, l’achat d’ouvrages et le financement de résidence de culture.

Il a aussi exhorté les Collectivités territoriales à développer une véritable politique culturelle par l’aménagement et l’équipement de bibliothèques communales et itinérantes dans les quartiers et villages, et former des bibliothécaires et animateurs culturels.

Selon lui, l’édition qui est un exercice ‘’noble est au centre de la transmission du savoir à la postérité dans le but de perpétuer la civilisation humaine’’.

‘’Le problème de l’édition d’œuvres littéraires dans notre région comme partout au Sénégal constitue une des raisons du découragement de certains si bien que seuls les persévérants arrivent à franchir le Rubicon’’, a-t-il déploré.