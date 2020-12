Dakar, 1er déc (APS) - Le journaliste Ibou Diouf évoque la problématique du français et du wolof dans les médias sénégalais dans son ouvrage ’’Programme des télévisions au Sénégal : le wolof un acquis et le français pour s’ouvrir aux autres’’, paru au mois de juin, aux éditions ’’Maitre du Jeu édition’’.

Dans cette production fruit de son mémoire de master ’’Le français face à la wolofisation dans les médias au Sénégal : cas des télévisions privées’’, soutenu à l’Université Senghor d’Alexandrie, le journaliste/Reporter à la Télévision Futurs Médias (TFM) pose son regard sur ’’la nouvelle configuration du paysage audiovisuel sénégalais sous l’angle de la télévision au Sénégal dans son ouvrage’’, lit-on sur le 4e de couverture.

L’auteur s’intéresse ’’au wolof comme outil de démocratisation de l’information mais aussi au véritable enjeu qui se joue autour de ces deux langues dans les modes de transmission’’.

Cette réflexion de 156 pages remet ’’au goût du jour deux questions, d’abord la conception de programmes de télévision de qualité et ensuite l’exportation de la production audiovisuelle sénégalaise’’.

’’Dans le cadre de ce livre, la nouvelle configuration du paysage audiovisuel sénégalais sera surtout analysée sous l’angle de la télévision au Sénégal’’, selon toujours la 4e de couverture.



Ibou Diouf est un journaliste de formation de la 36éme promotion du Cesti, option télévision. Depuis 2006 ce professionnel des médias est dans le journalisme.

Apres l’obtention du Diplôme supérieur de journalisme au Centre des sciences et technique de l’information et de la communication (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 2008, Ibou Diouf intègre la prestigieuse université Senghor d’Alexandrie où il obtient son master 2 en Développement, option Communication et Médias.

En tant que Journaliste/ Reporter il a travaillé dans beaucoup d’organes de presse de la place avant de déposer ses baluchons à la Télévision Futurs Médias (TFM) depuis 2010.