Dakar, 10 nov (APS) - L’Harmattan/Sénégal va abriter samedi la cérémonie de dédicace et de présentation du livre "Les Épines de la Vie", premier roman de la Sénégalaise Safiétou Ndiaye, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



Prévue à partir de 9h30, cette cérémonie se tiendra à la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), amphithéâtre Kocc Barma Fall, en présence "d’éminentes personnalités".



Selon le communiqué, "Les Épines de la Vie" évoque "l’histoire d’une jeune femme ayant vécu une histoire qui finit mal avec un de ses professeurs, mais finit par gravir les échelons malgré les écueils de la vie, et arriver à être enseignante à l’université".

Ce roman "évoque certains aspects de la culture et de l’histoire postcoloniale et traverse le système éducatif sénégalais. Du fait du réalisme social et psychologique qui le caractérise, il interpelle la société dans sa globalité et peut-être plus particulièrement les différents acteurs de l’éducation", peut-on lire.