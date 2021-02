Thiès, 26 fév (APS) - Le roman "Sous le voile du bonheur" de l’auteure et médecin d’origine comorienne Farida Atoissi dépeint "la véritable image joyeuse de l’islam" et dénonce certaines tares de la société sénégalaise "sans heurter les consciences", estime l’historien et écrivain Mamadou Sow.