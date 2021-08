Mbour, 8 août (APS) – Le journaliste et écrivain Samba Oumar Fall compte organiser à Dakar une cérémonie de dédicace de son livre ‘’Taxi 359 : du rêve américain au cauchemar’’, publié par les éditions l’Harmattan, en 2019.

Le but consiste à favoriser sa vulgarisation au Sénégal, après sa parution à l’étranger, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à l’APS.

‘’Taxi 359 : du rêve américain au cauchemar’’, un roman coécrit par les journalistes sénégalais, Samba Oumar Fall et Papa Waly Ndao, est un cri du cœur destiné à dénoncer toutes ces vies arrachées sans raison aucune, dont celles de citoyens sénégalais vivant aux Etats-Unis d’Amérique.

Ce roman retrace particulièrement l’’histoire de Papa Mor Thiam. Thiam est en fait "un jeune sénégalais placide, resplendissant de santé, pétillant d’ambitions, généreux jusqu’à la moelle épinière, sociable comme pas deux’’, qui n’avait qu’un rêve : aller aux États-Unis et réussir.

‘’Un rêve qui se réalise en 2000. Il n’avait que 17 ans. Mais jamais, il ne s’était douté qu’il reviendrait chez lui dans un cercueil encore moins que son vœu d’être enterré à Touba se réaliserait avant ses quarante ans’’, écrit Samba Oumar Fall, journaliste au quotidien national Le Soleil et un des auteurs de ce roman.

La vie de Pape Thiam va basculer un soir du 16 novembre 2014, à Louisville, dans l’État du Kentucky, aux Etats-Unis.

Quatre jeunes américains, pour lui prendre son argent, lui ont tendu un piège dont il n’est pas sorti vivant. N’ayant pas obtenu ce qu’ils cherchaient, ces adolescents l’ont abattu par balles, dans son taxi.

‘’Son procès, un procès marathon, n’a rien donné. L’arme du crime ayant disparu, les quatre jeunes, arrêtés, n’ont pas été reconnus coupables de meurtre, mais de vol et d’agression. Une véritable aberration !’’, s’indigne Samba Oumar Fall, coauteur du livre avec son confrère Papa Waly Ndao, avec qui il a travaillé au quotidien sportif sénégalais ‘’Stades’’.



Il explique c’est ce dernier, un ‘’ami et frère’’, qui l’a embarqué dans ce ‘’projet à la fois captivant et important qui devrait intéresser tout Sénégalais, parce que touchant une thématique importante : le meurtre de nos compatriotes à l’étranger’’.

‘’Cette œuvre nous a pris des années de recherche, d’investigations et de rédaction. Et Dieu merci, nous avons réussi à publier ce livre en juin 2019’’, a rappelé le journaliste-écrivain pour qui des Pape Thiam, il y en a eu beaucoup aux Etats-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde.

‘’Nombreux sont les Sénégalais à être tombés sous le feu des balles, poignardés ou tués tout simplement parce qu’ils avaient un rêve, celui de réussir’’, a déploré Samba Oumar Fall.

Récemment, l’Université de Pennsylvanie a réalisé une étude sur ce livre qui, bien qu’étiqueté "roman" sur sa couverture, est rangé par des spécialistes américains de la littérature dans la section "True Crime" (Vrai crime, en français).