Saint-Louis, 19 mars (APS) – Le conteur Pape Samba Sow dit ‘’Zoumba’’ a publié à Paris un nouveau livre intitulé ‘’Le Petit Filao’’, a appris l’APS de l’auteur.



L’ouvrage paru aux éditions Edilivre est préfacé par le professeur Mary Teuw Niane. Il raconte l’histoire d’un enfant roi qui dans le ventre de sa mère pouvait décider de ce qu’il ferait une fois né. Contrairement à ses attentes, la réalité de la vie lui apparut terrifiante, souligne le conteur dans une note transmise à l’APS.



L’enfant se posa vainement des questions et se résout à une quête initiatique de la vite. Il écouta alors religieusement les conteurs et jugea avoir compris le sens de la vie. Il se livra ensuite à le raconter, explique Zoumba.



A la tête d’une compagnie de conteurs dans sa ville natale de Saint-Louis, Zoumba voyage souvent en Europe pour participer à des festivals de contes et mène parallèlement une vie d’écrivain.



Il a été directeur adjoint du centre culturel régional et professeur de Lettres à Bignona.



