Dakar, 31 juil (APS) – Le chanteur sénégalais Youssou Ndour a exprimé son émotion après le décès du co-fondateur du groupe Kassav, Jacob Dévarieux, estimant qu’il s’agissait de la perte d’un des plus grands ambassadeurs de la musique, des Antilles et du continent africain.



‘’Les Antilles, l’Afrique et la musique viennent de perdre un de leurs plus grands ambassadeurs. Jacob grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles à l’Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure. Adieu l’ami’’, a-t-il tweeté après l’annonce du décès.



Jacob Dévarieux a succombé à une infection liée au Covid-19 à l’âge de 65 ans à Point-à-Pitre en Guadeloupe vendredi, ont rapporté plusieurs médias locaux. Il était hospitalisé depuis le 12 juillet.



Dévarieux a vécu durant son enfance entre la Guadeloupe, la Martinique (territoires français d’Outre-Mer) et le Sénégal où il a appris ses premières notes de guitare.



Il avait notamment foulé le sol sénégalais à l’âge de 10 ans avec sa mère, une couturière venue dans le pays pour les besoins du premier Festival mondial des arts nègres, en 1966. Jacob allait ainsi quitter le pays deux ans plus tard.



Sa mère couturière avait pris la décision de déménager en Afrique grâce à ses amis qui lui conseillèrent de découvrir ce continent dont l’image était déformée par les médias de l’époque.



‘’On racontait que ce sont des sauvages comme dans Tarzan, la misère dans des huttes, les guerres tribales, les catastrophes, autant de clichés qu’elles voulaient combattre’’, avait raconté Jacob Dévarieux lors d’une interview au journal L’indépendant’’ du Mali en 2014.



‘’Nous avons pris le bateau et débarqué à Dakar. J’y ai vécu de 1966 à 1968. Je suis allé à l’école là-bas, j’ai appris mes premières notes de guitare avec les grands frères du quartier et j’en garde des souvenirs très précis’’, avait-il fait savoir.



’’A l’âge adulte, j’y suis retourné, j’ai reconnu tous les lieux de mon enfance, ma maison, mon école. J’ai retrouvé des copains’’, s’était-il souvenu.



Le défunt se sentait Africain. ‘’Je suis africain. J’apprécie leur sagesse, le respect qu’ils ont pour les aînés. Les Africains sont moins hypocrites que nous’’, avait-il ajouté lors de cette entretien.



Le groupe ‘’Kassav’’ créé en 1979 avec Jacob Dévarieux, Jocelyne Béroard, Patrick Saint-Eloi (décédé en 2010) et la bande se sont produits de nombreuses reprises au Sénégal dans les années 1980 et 1990.



Le groupe ‘’Kassav’’ a propulsé le style musical ‘’zouk ‘’ à travers le monde chantant en créole la langue parlée aux Antilles.





