Dakar le 14 mars (APS) – La disparition, dimanche, du chanteur compositeur et interprète sénégalais Thione Ballago Seck a ému de nombreux artistes, hommes politiques et anonymes, qui ont exprimé leur tristesse à travers les réseaux sociaux et les autres médias.

Thione Ballago Seck dédédé à l’âge de 66 à l’hôpital de Fann à Dakar des suites d’une courte maladie a été inhumé le même jour au cimetière musulman de Yoff en présence d’une foule nombreuse.

‘’Le Sénégal vient de perdre un monument de la musique, un mélodiste, un parolier hors normes’’, a écrit Daniel Gomes, président de la l’Association des métiers de la musique (AMS).

’’Le monde de la musique est effondré, abasourdi. Thione Ballago Seck, tu demeureras à jamais dans nos cœurs. Puisse ton âme reposer en paix et tes douces mélodies et tes paroles profondes enchanter le paradis’’, a-t-il ajouté.

Le lead vocal du Super étoile Youssou Ndour a écrit sur son mur ‘’Adouna dou dara !! Notre grand frère est parti. Dieu a donné, Dieu a repris. Que Dieu l’accueille au Paradis’’, exprimant ainsi toute sa tristesse après le décès de Thione Seck.

Le défunt chanteur faisait partie des ténors de la musique sénégalaise parmi lesquels on compte Baaba Maal, Oumar Pène, Ismaël Lo et Youssou Ndour.

La diva Coumba Gawlo Seck présentement hors du pays a dit toute sa compassion et sa tristesse sur sa page facebook l’officiel.

‘’J’ai appris avec tristesse et émoi ce matin la disparition de notre porte drapeau Thione Ballago Seck. Celui qu’on appelait affectueusement Papa Thione. Le grand chanteur auteur compositeur et meilleur parolier de toute sa génération s’en est allé à jamais’’, dit-elle.

Elle ajoute : ‘’Ballago tes textes forts et pleins d’enseignement nous parlent encore, tes mélodies continueront à nous bercer. L’artiste est éternel, repose en paix’’.

Le réalisateur sénégalais Nicolas Sawalo Cissé a aussi rendu hommage au chanteur. ‘’La voix aux rimes poétiques n’est plus, nous reste dès lors la parole Thione pour s’inscrire dans l’immense épopée des grands griots du Sénégal’’.

Il n’y a pas que les artistes qui ont témoigné et exprimé leur compassion après la disparition de Thione Ballago Seck, le conseiller du chef de l’Etat, El Hadji Hamidou Kassé, et l’homme politique Khalifa Ababacar Sall ont salué l’artiste.

‘’Thione fait partie des artistes héros d’une époque. Libre énergique et mélodique, il a persisté dans la création passant du traditionnel au moderne, bravant les écueils et l’incompréhension d’une société qui a peu cru à l’art comme mode de vie et moyen de vivre’’, déclare l’ex journaliste et écrivain El Hadji Hamidou Kassé.

Khalifa Ababacar Sall, compagnon de Thione Seck depuis plus de 40 ans, estime qu’un ‘’véritable monument de la musique sénégalaise est parti’’.

‘’C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de notre compatriote Thione Seck, Un frère et un ami de plus de 40 ans véritable monument de la musique sénégalaise.

Thione Seck a profondément marqué la musique sénégalaise depuis plus de quarante ans, depuis ses débuts au ‘’Star Band’’ de Dakar puis à ‘’L’Orchestre Baobab’’ dans les années 1970.

C’est en 1984 qu’il fonde le groupe ‘’Raam Daan’’, un orchestre mbalax ancré dans la musique traditionnelle sénégalaise et moderne aux mélodies diverses, locales comme internationales.

Il est présenté comme celui qui a fait sortir la musique sénégalaise de l’influence latino-américaine ou occidentale, pour la faire évoluer progressivement vers le mbalax, style désormais incontournable sur la scène musicale sénégalaise.