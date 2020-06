Dakar, 20 juin (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a adressé un message de soutien aux artistes musiciens, à l’occasion de la Fête de la musique, qui est célébrée ce dimanche dans le monde entier.

‘’Les mesures indispensables au combat vital contre la pandémie de Covid-19 imposent cette année un état d’urgence sanitaire se traduisant entre autres par le couvre-feu, le confinement ou encore l’exigence de la distanciation physique’’, a écrit M. Diop dans le message adressé aux professionnels de la musique.

‘’Toutes ces exigences sont incompatibles avec les rencontres chaleureuses et les grand-messes de bonheur que nous ont toujours apportées les célébrations antérieures de la Fête de la musique’’, a-t-il ajouté dans le texte dont l’APS a obtenu une copie.

Le monde fête la musique le 21 juin de chaque année. A l’occasion de cette célébration, ‘’auteurs, compositeurs, interprètes, producteurs et diffuseurs (…) ont rendez-vous avec tous les mélomanes, amoureux de cet art divin, pour en célébrer l’universalité et a contribution décisive au développement économique et à l’épanouissement social des nations’’, a souligné Abdoulaye Diop.

L’Etat du Sénégal a fourni une aide financière au sous-secteur de la musique, pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur les professionnels de cet art, a-t-il rappelé. ‘’Conscient des énormes difficultés que crée aux acteurs de l’économie de la musique cette situation pénible et inédite (…), Macky Sall, le président de la République, a décidé de leur apporter, de même qu’à l’ensemble des professionnels de la culture impactés, un soutien important’’, a-t-il écrit.

Le ministre de la Culture et de la Culture espère que cette aide servira de ‘’bouée salvatrice’’ pour les professionnels de la musique, a ajouté M. Diop.