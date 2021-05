Dakar, 12 mai (APS) – La deuxième édition du ‘’Dakar music expo’’, une rencontre internationale de prestations et d’échanges sur l’industrie musicale, se tiendra les 17 et 21 juin dans la capitale sénégalaise, a appris l’APS de ses organisateurs.



L’édition 2021 de cet évènement portant sur le thème ‘’Célèbre la music’’ aura une programmation 100% digitale sous un format hybride, indique ses initiateurs dans un communiqué transmis à l’APS.



Plusieurs artistes, de jeunes talents du pays en particulier seront mis en avant en même temps que d’autres grands artistes sur différentes scènes.



’’Dakar Music expo’’ (DMX) qui met en exergue la créativité africaine dans l’industrie musicale compte s’adapter à la crise sanitaire actuelle et aborder différents sujets durant les cinq jours de manifestation’’, soulignent ses organisateur.



Il s’agit pour les professionnels de débattre du rôle du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest dans cette crise ‘’musicale et sa résilience à construire de nouveaux modèles économiques de la production à la diffusion’’.



Le programme prévoit des conférences avec pour thème ‘’Vivre de sa musique à travers le numérique : contexte et perspective en Afrique’’ et ‘’Le management d’artistes au Sénégal : rôles et enjeux des managers sénégalais dans le contexte de crise internationale’’, rapporte le communiqué.



Les organisateurs font également savoir que les femmes et les cultures urbaines seront à l’honneur pour cette édition avec une table ronde sur ‘’Les femmes dans l’industrie musicale au Sénégal et à l’international’’ et ‘’ la digitalisation des événements de cultures urbaines et son bénéfice au Sénégal’’.



Le film documentaire ‘’Calypso Rose, la lionne de la jungle’’ de la réalisatrice camerounaise Pascale Obolo qui dresse le portrait de la diva de la calypso, ‘’une ambassadrice de la musique caribéenne’’ sera projeté le vendredi 18 juin.



’’Tout en célébrant la créativité africaine, ‘’Dakar music expo’’ la met en réseau à travers sa plateforme de partage d’expériences pour le développement des industries culturelles et créatives, en particulier le secteur musical’’, ont fait savoir les initiateurs.



’’Dakar music expo’’ initié par l’entrepreneur culturel et agent d’artiste Doudou Sarr a tenu sa première édition en janvier 2020 avec comme parrains Youssou Ndour et Angélique Kidjo et la participation d’une quinzaine de délégués internationaux et 200 acteurs locaux. La Colombie était pays invité d’honneur.



