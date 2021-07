Dakar, 3 juil (APS) – Le chanteur sénégalais Mounirou Baldé alias ’’Lamol fulbé’’ (La racine peule en français) a lancé officiellement sur le marché national et international son nouvel album de dix titres intitulé ’’Wakilaré’’ (la persévérance).



L’album produit par le groupe ’’Gelongal’’ a été lancé ce samedi à travers différents réseaux sociaux et plateformes numériques.



’’C’est un produit que j’ai réalisé et mis sur le marché national et international à travers les supports numériques avec l’appui de mon producteur Gelongal qui m’a encadré depuis bientôt 15 ans’’, a-t-il déclaré à des journalistes en marge de la cérémonie de lancement.

Dans ses échanges avec la presse, il est revenu sur son choix porté sur la musique, son parcours et son appel aux autres artistes de supporter davantage l’endurance pour contribuer, grâce à leurs talents, ’’au rayonnement de leur pays’’.

’’Je suis au départ peintre bâtiment. Je le fais encore. J’étais cireur de chaussures et apprenti chauffeur. Je fus même footballeur dans le passé, mais, la musique a toujours été ma passion. C’est normal parce que mes parents sont des griots. Ce n’est qu’en 2005 que j’ai commencé à chanter. J’ai vu et constaté que la musique me va très bien. Et voilà, je suis devenu ce musicien’’, a-t-il expliqué.

Il a rappelé avoir débuté la musique avec un groupe de jeunes chanteurs, animés d’une même passion, celle d’exceller dans ce métier et d’en faire une profession, une carrière.

’’Mais, sur notre long parcours, parsemé de difficultés, certains se sont essoufflés et pour des raisons objectives, se sont retirés pour se consacrer à d’autres activités car devant répondre à des demandes récurrentes qui interpellent un soutien de famille. Oui ils ont raison’’, a souligné le chanteur.

’’Et oui, c’était compliqué. Mais avec passion, avec patience, courage et abnégation, j’ai poursuivi mon rêve avec l’appui considérable du groupe Gelongal. C’était un rêve, une ambition d’être produit par des experts, des professionnels de la musique et aujourd’hui, je viens d’être lancé sur le marché national et international. Ça m’ouvre beaucoup d’opportunités assurément’’, a soutenu Mounirou Baldé.

Il a longuement magnifié ’’le travail et le rôle d’éveil des consciences’’ que tous les artistes mènent notamment dans sa région d’origine pour ’’l’émergence’’ dans la paix et la stabilité de leur terroir et au-delà.

’’J’invite tous les artistes, comme d’habitude, à plus de courage, de patience et de passion pour davantage de victoires dans le futur. Ne baissez jamais les bras, allons de l’avant et pour toujours faire de notre musique, un vecteur de paix et de développement pour le bien de nos communautés’’, a-t-il dit.

Moussa Mballo, son producteur du groupe Gelongal, a pour sa part loué ’’les talents d’artiste’’ de Lamol, sa ’’’patience’’ et son ’’envie d’aller plus loin’’.

’’Ce n’était pas évident au départ, mais avec l’acceptation de la rigueur qu’impose les réalités du secteur, il a été facile pour nous de travailler depuis près de 15 ans avec Lamol. Aujourd’hui, son produit est commercial, lui-même est très fidèle avec sa voix. C’est très facile pour lui de se produire en live. Et c’est très important’’, a-t-il expliqué



