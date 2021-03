Dakar, 14 mars (APS) - Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a exprimé dimanche à Dakar ‘’son immense tristesse’’, suite au décès le même jour, du chanteur sénégalais, Thione Balago Seck

‘’C’est le seigneur qui donne et c’est le seigneur qui reprend, lui, le souverain du souffle. Nous devons stoïquement accepter son décret divin. Mais, lorsqu’avec une soudaineté imprévisible, il nous prive d’un être cher, d’un artiste virtuose, chanteur et poète inspiré de la dimension de Thione Seck, notre tristesse ne peut qu’être immense’’, a-t-il réagi dans un hommage rendu au défunt chanteur.

Le chanteur sénégalais, Thione Balago Seck, est décédé ce dimanche à l’hôpital Fann de Dakar, à l’age de 66 ans, des suites d’une courte maladie, selon ses proches.

‘’Nous ne pouvons alors que nous incliner devant la volonté du Tout puissant et lui exprimer notre gratitude d’avoir permis à notre pays et à l’Afrique de connaitre la voix enchanteresse et envoutante d’un artiste inspiré, compositeur, arrangeur et formateur, qui a su, tout au long de sa riche carrière, surfer entre tradition et modernité’’, a écrit Abdoulaye Diop.

Selon lui, plus que le souvenir de son nom, l’histoire retiendra de Thione Balago Seck, ‘’le soin qu’il apportait toujours à la qualité de ses textes dont le sens et les mélodies sublimaient sa musique’’.

‘’Je voudrais saluer la mémoire d’un artiste au talent universellement révéré, à l’inspiration féconde et au style original dont la voix restera inextinguible’’, a poursuivi le ministre de la Culture et de la Communication.

‘’En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du chef de l’Etat et de toute la communauté artistique présenter mes condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à la nation sénégalaise tout entière’’, a-t-il ajouté.