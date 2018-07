Dakar, 2 juil (APS) – Le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, a reçu en audience, lundi, les jeunes artistes du groupe de pop ‘’Now United’’ qui effectuent un séjour de six jours au Sénégal, a appris l’APS.



Le groupe, composé de 14 chanteurs et danseurs de nationalités différentes dont la jeune chanteuse sénégalaise Mame Diarra Sylla, lauréate de ‘’Sen petit gallé’’ 2016, a exposé son projet au ministre.

‘’Nous sommes venus rencontrer le ministre, car le groupe est composé de différentes cultures avec 14 nationalités différentes, c’est alors logique de le rencontrer et de lui faire part de notre projet’’, a souligné Mame Diarra Sylla, la porte-parole du groupe.

Le ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly s’est dit ‘’content’’ de cette rencontre et a encouragé les jeunes artistes et leurs responsables.

’‘Cela aide les autorités dans la formation et l’éducation des enfants. (…). Gardez l’esprit de solidarité et de famille’’, a-t-il encouragé.

Abdou Latif Coulibaly souhaite que ces jeunes deviennent plus tard des artistes reconnus dans le monde, comme la chanteurse américaine Rihanna.

La productrice Ngoné Ndour, fondatrice de ‘’Sen petit gallé’’ qui accompagne le groupe, s’est dite ‘’très émue de voir une des lauréates de cette création percer dans le monde’’.

"Mame Diarra, c’est nous qui l’avons formée, elle a été lauréate de +Sen petit gallé All star+, elle a du talent et sait chanter et danser’’, s’est-elle réjouie.



""Quand je la vois dans ce groupe représenter toute l’Afrique, c’est une fierté pour l’émission et une opportunité pour le Sénégal de promouvoir sa destination’’, a fait valoir la présidente du Conseil d’administration de la Société de gestion collective (SODAV).

Le groupe musical américain ‘’Now United’’ a été fondé depuis 2017 par l’Américain Simon Fuller, producteur et ancien manager des ‘’Spice girls’’ et ‘’Pop Idol’’.

Il regroupe des jeunes artistes, âgés de 15 à 21 ans, venant de cinq pays de l’Asie (Inde, Corée du Sud, Chine, Philippines et Japon), quatre de l’Europe (Angleterre, Finlande, Russie, Allemagne), quatre de l’Amérique (USA, Canada, Mexique et Brésil) et une de l’Afrique (Sénégal).

Le groupe, qui est en tournée, s’est produit, samedi, en première partie lors d’un concert du chanteur Youssou Ndour, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).

‘’Now United’’, qui chante en anglais, a déjà enregistré sept chansons pour ses projets d’albums.

Il se veut une plateforme pour jeunes créateurs de contenus. ‘’C’est un groupe mondial qui cherche à concilier dans la diversité les mélomanes du monde’’, lit-on dans une note de présentation.

Selon Mame Diarra Sylla, ‘’le groupe, en tournée, a déjà visité six pays, l’Australie, la Finlande, la Rusie, la Suède, l’Autriche et les USA’’. ‘’La prochaine étape dans quatre jours est la Corée du Sud’’, informe-t-elle.