Dakar, 16 oct (APS) – Les artistes Baba Maal, Yvonne Chaka Chaka et Berita animeront, samedi, à parti de 18h GMT, le deuxième concert ’’LiveStream4Africa’’, une initiative qui vise à soutenir la jeunesse africaine, a appris l’APS.



Organisé par l’Initiative globale pour l’immunité communautaire, ce ’’LiveStream4Africa’’ animé par Baba Maal du Sénégal, Yvonne Chaka Chaka d’Afrique du Sud et Berita (Afrique du Sud et Zimbabwe) pourra être suivi sur les chaines ITV, IRADIO, West African Democracy Radio, entre autres.



Selon les organisateurs, ’’le thème du concert sera axé essentiellement sur les opportunités consenties à la jeunesse africaine, lesquelles opportunités sont accompagnées du soutien nécessaire à cette jeunesse pour réaliser son potentiel. Ils rappellent que ’’l’Afrique a la plus importante population de jeunes au monde’’.

Dans un communiqué, les organisateurs soulignent que le message de LiveStream4Africa ’’a pour objectif de sensibiliser, de soutenir fermement et d’apporter des dons significatifs aux jeunes en Afrique en vue de leur permettre de devenir des agriculteurs, des mineurs, des commerçants et des entrepreneurs capables d’impacter le monde’’.

La même source rappelle que ’’l’initiative Immunité communautaire est un partenariat entre TrustAfrica, Southern African Trust et African Philanthropy Network en vue de proposer un soutien important et efficient devant apporter un soulagement considérable aux personnes et aux communautés vivant en marge de la société’’.



L’initiative veut fournir aussi ’’un soutien global aux programmes qui visent à proposer des solutions durables destinées à améliorer les conditions de vie des groupes marginalisés en Afrique’’.

