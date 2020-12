Louga, 23 déc (APS) - L’Association Ndjambour Hip Hop a remis, mercredi à Louga, à vingt-huit jeunes des attestations de fin de formation sur les techniques du métier de DJ (Djing), de gestion événementielle et de développement de carrière artistique, a constaté l’APS.

La cérémonie de remise des attestations s’est tenue en marge de la célébration de la 11ème édition du Festival Ndiambour hip hop de 72 heures. La formation qui a duré trois jours a porté aussi sur la chronologie de l’organisation de spectacle et le plan d’aménagement, sur les dispositifs réglementaires à respecter et comment gérer les imprévus lors d’un spectacle.

‘’Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, il a fallu revoir l’organisation de l’événement afin de l’adapter au contexte actuel. En lieu et place des festivités, nous avons maintenu les formations’’, a expliqué le président de l’association Ndjambour Hip Hop, Seydou Gallo Diop.

Ainsi, 15 jeunes ont été formés sur les techniques de DJing et 13 autres sur la gestion événementielle et développement de carrière artistique.

‘’Hip Hop rime avec jeunesse et cette jeunesse a besoin de formation et de connaissance dans ce domaine. Le milieu de la culture est large et diversifié et nous essayons d’aider et de former chaque personne dans le milieu où il évolue’’, a-t-il indiqué.

Pour les autres éditions à venir, le président de l’association Ndjambour Hip Hop a promis que la formation sera élargie aux autres départements de la région afin de permettre à plus de jeunes d’en bénéficier.