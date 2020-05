Dakar, 22 mai (APS) – Le chef de l’Etat Macky Sall a rendu hommage au musicien et griot guinéen Mory Kanté décédé vendredi à l’âge de 70, saluant "un artiste talentueux, une icône de la culture africaine".

"L’Afrique vient de perdre un de ses dignes fils, une icône de sa culture", a écrit le président Sall sur son compte twitter.

Pour lui, "Mory Kanté fut un artiste talentueux, créateur de sons et de rythmes, ambassadeur de son pays et de l’Afrique".

Macky Sall a ainsi présenté ses condoléances "émues" à son homologue guinéen le président Alpha Condé et au peuple frère de Guinée.

Le président guinéen Alpha Condé pour qui la culture africaine est en deuil a lui aussi dans un tweet remercié l’artiste Mory Kanté, "une fierté, un parcours exceptionnel et exemplaire", dit-il.

Griot et virtuose de la Kora, Mory Kanté a été une grande figure de la musique africaine, mandingue et son tube culte "Yéké Yéké" sorti en 1987 et vendu à des millions d’exemplaires a fait le tour du monde.

L’artiste surnommé "le griot électrique" s’est révélé à la world musique dans les années 80.

Il a reçu plusieurs distinctions parmi lesquelles "la victoire de la musique du meilleure album francophone" en 1988.

Il a reçu le "Grand prix de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du monde (SACEM)" en 2007.