Dakar, 23 mai (APS) – Le chanteur et musicien guinéen, Mory Kanté, décédé vendredi à Konakry à l’âge de 70 ans, a insufflé aux mélodie universelles le rythme envoûtant généré par des instruments tels que la Kora, fruits de l’empreinte africaine créatrice, a témoigné le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

‘’Mory Kanté a insufflé aux mélodies universelles le rythme envoutant généré par des instruments tels que la kora, fruits de notre empreinte créatrice’’, a-t-il souligné dans une lettre de condoléance adressée samedi à son homologue guinéen Sanoussy Bantama Sow.

‘’C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de la star guinéenne Mory Kanté (…), en cette douloureuse circonstance, nous partageons tous aujourd’hui la douleur, que nous savons immense, du peuple frère guinéen’’, a écrit le ministre.

‘’Mory Kanté sans aucun doute est l’une des plus grandes figures mondiales de la musique africaine. C’est avec fierté que toute l’Afrique a suivi et s’est reconnue dans ce griot qui symbolisait à la perfection son génie et son talent’’, a ajouté Abdoulaye Diop.

Selon lui, Mory Kanté était le porteur du ‘’projet prométhéen’’ qu’il partageait avec quelques-uns des géants de notre musique.

Mory Kanté s’était révélé au monde à travers sa chanson "Yéké Yéké" qui a pénétré tous les foyers en Afrique avant de devenir numéro un dans plusieurs pays européens en 1988.

A l’image des Maliens Salif Keita et Toumani Diabaté, le guinéen Mory Kanté qui a passé une partie de sa jeunesse au Mali avait acquis une notoriété mondiale dans les années 80 et avait popularisé la musique mandingue à ses firmaments.

Surnommé ‘’le griot électrique’’, il était une virtuose de la kora, instrument traditionnel des griots en Afrique, et un chanteur traditionnel et moderne à la fois.

Il a eu à son actif plusieurs distinctions parmi lesquelles ‘’la victoire de la musique du meilleure album francophone’’ en 1988. Il a également été lauréat du ‘’Grand prix de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du monde (SACEM)’’ en 2007.

