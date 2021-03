Dakar, 16 mars (APS) - Le logiciel dénommé ’’Junlv’’ fondé par le chinois He Yujia apporte ’’une nouvelle façon de faire de la musique dans un monde post Covid-19’’, indique un communiqué transmis à l’APS.

‘’Le logiciel Junlv va apporter aux artistes une nouvelle façon de faire de la musique en leur permettant de collaborer, à distance, sur un projet avec les membres de leur groupe ou avec un autre artiste, un compositeur ou un producteur’’, selon le communiqué.

La source ajoute que ce logiciel propose également les fonctions de réseau pour les artistes partout à travers le monde.

Le document indique que Junlv est aussi ‘’un mélange d’intelligence et de sampling de la musique traditionnelle, soulignant que son créateur ‘’espère révolutionner la production musicale’’.

Daara Ji Family et le tambour major Tapha Ndiaye, fils de feu Doudou Ndiaye Rose, ont collaboré, en 2017 et 2018, avec le producteur chinois à travers des sonorités sénégalaises et chinoises.