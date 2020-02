Dakar, 28 jan (APS) – Quelque 14 artistes sont invités à la 13e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) d’Abidjan en Côte d’Ivoire, prévue du 14 au 19 avril, a annoncé, mardi, le promoteur de cet évènement culturel, Salif Traoré dit A’Salfo.



Le lead vocal du groupe Magic System s’exprimait lors de la cérémonie de lancement du FEMUA 2020 au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar en présence du ministre sénégalais de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop.



Etaient également présents l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire au Sénégal, le général Sakou Touré, les artistes Didier Awadi et Carlo D.



’’Le FEMUA aura 14 pays invités dont le Sénégal invité d’honneur. Nous aurons aussi 14 artistes dont quatre Ivoiriens et dix qui viendront du Sénégal, de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Congo, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Tanzanie’’, a indiqué A’Salfo.



Le FEMUA, lancé en 2007 dans le village d’Anoumabo, commune de Marcory, au sud d’Abidjan, se veut ‘’panafricain’’, ‘’c’est un projet africain pas ivoirien’’, selon ses promoteurs.



Pour Salif Traoré, ‘’l’évènement aura un côté rapprochement des cultures’’ à travers l’invitation de pays comme la Belgique, l’Allemagne et la France.



La liste des artistes invités sera dévoilée le 12 mars prochain à Abidjan lors d’une conférence de presse.



’’Les équipes ont été mises en place. On a des accords de principe avec les artistes ciblés. Nous allons donner la liste le 12 mars prochain à Abidjan. Je suis artiste et, certainement pour les autres c’est la même chose, je ne veux pas qu’on m’annonce avant que je ne reçois les 50 %’’, a déclaré Traoré.



Le leader du groupe ivoirien ‘’Magic System’’ est revenu sur le choix du Sénégal comme pays invité d’honneur après le Burkina Faso l’année dernière.



’’’C’est un choix unanime et naturel, tout le monde était d’accord pour que le Sénégal soit le pays invité d’honneur. C’est une évidence. Il y a une grande amitié entre les deux pays et les deux peuples, il y a même une rue qui s’appelle Dakar à Treicheville’’, a expliqué Salif Traoré.



Tous les Sénégalais qui ne connaissent pas le festival des musiques urbaines d’Anoumabo sont invités à Abidjan par A’Salfo qui dit attendre ’’beaucoup’’ du Sénégal, car la Côte-d’Ivoire est ’’dans une année charnière’’ avec l’élection présidentielle prévue en octobre prochain.



Le prochain FEMUA a pour thème ’’Paix et développement’’, une manière selon les initiateurs de ’’créer les conditions d’une paix durable à travers la culture’’.



’’La présence du Sénégal ne sera pas seulement culturelle, mais aussi politique, car il peut apporter quelque chose. Nous sommes dans une année charnière avec l’élection présidentielle. Il va nous dire comment il a pu gérer ces situations. Comment passer par la culture’’, dit-il.



Le Sénégal participera par ses talents et sa diversité culturelle, a fait savoir le ministre de la Culture et de la Communication Abdoulaye Diop.



’’C’est tout le Sénégal qui est honoré", a déclaré M. Diop.



"C’est le même peuple", a-t-il dit en parlant du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, se disant "heureux que [le Sénégal soit] choisi comme pays invité d’honneur" du FEMUA 2020.



Les artistes sénégalais Didier Awadi, Oumar Pène, Ismael Lo, Maréma, Viviane Chidid, entre autres ont déjà participé au FEMUA.



L’Union eurpéenne et d’autres partenaires soutiennent ce festival qui selon A’Salfo a un budget qui dépasse le milliard.



’’Pour une première édition qui est partie de 12 personnes qui voyageaient, aujourd’hui le FEMUA accueille plus de 400 personnes venant de partout. Cela fait gonfler le budget qui va au-delà du milliard’’, dit-il.