Dakar, 13 fév (APS) – Le chanteur Naby Condé, qui prévoit de sortir le 27 février, un deuxième album intitulé ‘’Sama Art’’, a admis samedi avoir mal géré son succès né du Prix découverte Rfi qu’il avait gagné en 2009.



’’Je n’ai pas pu bien gérer ce succès et tout ce qui m’est arrivé cette année-là. C’était brusque et cela m’avait fait peur’’, a dit le chanteur de reggae lors d’une conférence de presse de présentation de son nouvel album de 15 titres produit par le label ‘’Delu6waat’’.



Le Prix découverte RFI a même créé des problèmes au sein de mon groupe, parce qu’on ne s’était pas compris sur certaines choses. C’était vraiment intense. Ce prix a même freiné mon élan par rapport aux suites que devrait avoir l’album, Demna, a laissé entendre Naby.



’’Juste après avoir obtenu ce prix, je suis allé en Asie. J’ai par la suite fait les 18 grandes régions du Canada, les 4 du Vietnam. J’ai également séjourné au Cambodge dans le cadre de mes activités musicales’’, a-t-il rappelé.



Le chanteur d’origine guinéenne a indiqué avoir participé à d’autres album en collaborant par exemple avec le chanteur congolais Passy dans ’’Air Afrique’’.

Ces voyages ont été suivis de concerts dans la sous-région avant son retour définitif depuis un an au Sénégal.



’’A mon retour je me suis mis en retrait pour travailler et avoir de l’inspiration et du vécu’’, a déclaré Naby Condé.



Pour son album dont la sortie est prévue en fin février, le lauréat du Prix Rfi Découverte 2009 s’est associé au label Delu6wwaat Arts.



‘’Nous sommes une jeune entreprise culturelle qui essaie de revaloriser les arts en commençant par Naby, notre artiste phare en entendant de nouer des partenariats avec d’autres’’, a expliqué son directeur Alassane Mbengue.



AT/AKS