Louga, 28 mars (APS) - La Journée internationale du théâtre a été rythmée samedi à Louga par la présentation de pièces dont l’une s’est inspirée des évènements survenus après le déclenchement de l’affaire Ousmane Sonko, a constaté l’APS.



La troupe ’’Académie de Louga" s’est par exemple inspirée des événements malheureux notés au début du mois de mars dans tout le pays après l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko placé depuis sous contrôle judiciaire après une plainte pour ’’viols’’ et ’’menaces de mort’’ d’une jeune femme employée dans un salon de beauté et de massage de Dakar.



La pièce de théâtre, d’une trentaine de minutes, a été mis en scène par Ibrahima Ndoye Lebou par ailleurs Secrétaire générale national de l’Association des acteurs et comédiens du théatre sénégalais (Arcots) et président de section régionale de Louga.



"Plusieurs troupes se sont produits dont l’Académie de Louga. Les comédiens ont présenté un spectacle inspiré des dernières manifestations des jeunes enregistrées dans le pays il y a quelques semaines et qui ont causé des morts et des dégâts matériels", a-t-il dit à l’APS.



"En tant qu’artistes, nous avons jugé nécessaire d’utiliser notre théâtre pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences de tels actes. Nous avons voulu les conscientiser et les orienter et leur dire que l’avenir c’est eux", a-t-il expliqué.



" Nous en avons aussi profité pour parler de certaines couches de la société telles que les talibes, les personnes en situation de handicap, mais aussi l’émigration clandestine pour situer les responsabilites, sensibiliser, les jeunes et les parents et inciter nos gouvernants à prendre en compte ces couches vulnérables ", a-t-il ajouté.



Selon lui, la Journée mondial du théâtre est célébrée de manière décentralisée cette année au Sénégal en raison de la situation sanitaire.



"Nous avons mis en place un programme très restreint avec des ateliers de renforcement de capacité pour des artistes comédiens avec une cinquantaine de jeunes et dans l’après-midi, nous avons joué des pièces de théâtre. Au niveau de Louga on a jugé nécessaire de regrouper toutes les entités qui font du théâtre pour faire des spectacles", a expliqué Ibrahima Ndoye.



Ibrahima Ndoye dit Lebou est né dans le milieu du théâtre puis que son père était un des membres fondateurs du troupe "étoile du ndiambour qui constituait un espoir pour Louga.



Il a grandi dans cette ambiance et en 2000 il décide de se lancer dans le milieu. Dans la même année, il crée les Volontaires des échanges culturels(VEC) de Louga dans l’ambition de développer, d’abord, l’échange culturel dont le théâtre.



Par la suite, il a fait une formation pour devenir metteur en scène. Il a voyagé un peu partout en Afrique surtout au Maroc et au Burkina Faso pour s’inspirer de leurs théâtres ainsi qu’en Belgique et en Italie pour animer des ateliers et mettre en place des festivals.



A son retour, au Sénégal, il a créé sa première pièce théâtrale "miroir de ma vie", nominée au grand prix de théâtre en 2009. Il était le seul Sénégalais parmi 27 autres nationalités.



