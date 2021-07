Dakar, 30 juin (APS) – La Direction des arts du ministère de la Culture et de la Communication a démarré, mercredi, un atelier de réflexion "inclusive" censé déboucher "sur l’élaboration d’un document stratégique pour un plan de développement du théâtre’’.



La rencontre de trois jours, ouverte au Lac rose, vise à "restructurer ce sous-secteur de la culture et éclairer les décisions à prendre", a dit Demba Faye le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication.



"Le diagnostic sans complaisance que vous allez opérer pendant ces ateliers sur les insuffisances du financement, de la formation, la production, la diffusion et la distribution du théâtre sénégalais sera assorti de propositions de réévaluation des politiques d’appui du secteur", a-t-il souligné.



A l’en croire, "les mesures et politiques adoptées jusqu’ici n’ont pas contribué à donner toute l’importance qu’il se doit aux enjeux économiques et sociaux du théâtre".



Il a assuré qu’un plan d’action quinquennal pour le développement du théâtre et un projet d’appui au développement du quatrième art seront mis en œuvre après ces concertations.



Rappelant le génie créatif des hommes et femmes du théâtre qui ont su depuis longtemps placer la culture sénégalaise sur les rampes du rayonnement, Faye a indiqué que ce rassemblement autour du théâtre est une composante d’une démarche cohérente et multisectorielle.



Ces concertations nationales, avec une représentation des régions, regroupent des structures institutionnelles formelles de l’Etat comme le Théâtre national Daniel Sorano et celles privées ou populaires.



Elles sont un "tournant décisif" pour le théâtre sénégalais, a ajouté pour sa part la directrice des arts Khoudia Diagne.



L’avant dernière concertation sur le théâtre remonte à une dizaine d’années et la dernière s’est tenue il y a quatre ans, a rappelé le comédien Pape Faye qui au nom des professionnels du secteur a salué cette initiative.



Des experts connus dans la filière théâtre comme le professeur et dramaturge Ousmane Diakhaté, le metteur en scène Mamadou Seyba Traoré, le formateur Moustapha Mbaye, Pape Faye, etc., sont présents à ces journées de réflexion.