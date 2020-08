Kaffrine, 10 août (APS) - La région de Kaffrine peut se targuer d’une ’’bonne pluviométrie’’ depuis le début de l’hivernage 2020, avec 272 millimètres de pluie en 14 jours à la date du 6 août, contre 82 millimètres en cinq jours l’année dernière à la période, a indiqué lundi son directeur régional du développement rural (DRDR), Samba Ndao Tall.

"Cette année, nous avons eu une bonne pluviométrie. En 2019, à pareille période, on n’avait reçu que 82 millimètres en cinq jours de pluie. Cette année, à la date du six août, nous avons reçu un cumul moyen régional de 272 millimètres en 14 jours", s’est réjoui le DRDR de Kaffrine.

La plus importante quantité d’eau de pluie a été reçue pendant les semaines du 11 au 17 juillet et du 18 au 25 juillet 2020, selon Samba Ndao Tall, qui s’entretenait lundi avec des journalistes.

"Pendant ces deux semaines, les 34 postes pluviométriques que compte la région de Kaffrine ont reçu en moyenne 175 millimètres en huit jours de pluie", a-t-il indiqué, ajoutant que la pluviométrie de ces deux semaines a été déterminante pour la conduite de la troisième vague de semis, à Kaffrine.

Samba Ndao Tall a par ailleurs, fait observer que la région de Kaffrine a noté cette année trois vagues de cultures qui concernent trois vagues de semis.

"Pour les premiers semis qui ont été réalisés les 13 et 14 juin, les cultures sont en phase de croissance. Donc, le maïs et le mil sont en phase de montaison et l’arachide est au stade de germination’’, a-t-il fait savoir.

M. Tall ajoute que "pour les cultures de la deuxième vague de semis qui concerne plusieurs spéculations notamment le maïs, le mil, l’arachide, le niébé, le sésame, le bissap, les cultures sont également en phase de croissance. Elles sont en état de développement végétatif très avancé".

Les cultures de la dernière vague de semis sont au stade de plantule, a encore relevé le directeur régional du développement rural, rappelant que la région de Kaffrine a reçu ses premières pluies le 12 juin 2020.

En termes de subvention, a indiqué M. Tall, "la région de Kaffrine a eu un quota de 13.521 pour les semences d’arachide’’, avant d’ajouter : "nos objectifs ont été atteints le 30 juin 2020 avec 99,96% de mise en place".

Pour les semences d’espèces diverses et l’engrais, a-t-il par ailleurs signalé, "la région de Kaffrine a également atteint ses objectifs le 30 juillet avec 98% de mise en place".

"Cette année, nous avons un quota de 11.918 tonnes d’engrais toute formules confondues contre 10.309 tonnes l’année précédente, soit une hausse de 16%", a relevé M. Tall qui dit tabler cette année sur une bonne production dans la région de Kaffrine.