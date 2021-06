Fatick, 7 juin (APS) - Le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) a signé avec des entreprises et agences de développement 71 contrats et conventions d’une valeur de 40 milliards de francs CFA, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de modernisation des infrastructures et chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales, a-t-on appris lundi d’un de ses responsables.

"La signature de ces conventions et contrats entre dans le cadre de l’exécution du programme de PROVALE-CV", en son volet modernisation des infrastructures et développement des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales, a expliqué Arona Doumbia, responsable du suivi évaluation du projet.

Il s’entretenait avec des journalistes lundi en marge d’un CRD de lancement du volet entreprenariat et création d’emplois du PROVALE-CV.

"Nous avons aussi lancé à ce jour des travaux de réalisation de 45 digues anti-sel et digues de retenue et environ 170 hectares de périmètres maraîchers dans les différentes régions d’intervention du projet", a-t-il ajouté.

Les zones d’intervention sont au nombre de huit régions, à savoir Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Thiès, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Concernant le lancement du volet promotion de l’entreprenariat et création d’emplois, le PROVALE-CV a selon lui "pris le temps" de réfléchir sur un mécanisme de mise en œuvre dans la région de Fatick, en vue d’identifier les partenaires et de proposer des outils aux acteurs de la région de Fatick pour qu’ils puissent bénéficier des fonds du projet.

Dans ce domaine, il a dit que l’Etat a assigné au PROVALE-CV, l’objectif global de promouvoir "d’ici à 5 ans", 5000 petites et moyennes entreprises (PME) et de contribuer à la création de 28 000 emplois dont 30% pour les femmes en activité de + de 35 ans et 40% pour les jeunes de 18 à 35 ans.

Il y a ensuite que PROVALE-CV "se prépare à rejoindre les guichets uniques des pôles emplois des départements des régions où il intervient", a signalé Arona Doumbia.

Selon lui, le PROVALE-CV "a tous les outils pour intégrer ces pôles de développement et faciliter l’accès aux informations et à ses ressources aux hommes et aux femmes".

Le PROVALE-CV, financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement (BAD), l’Etat du Sénégal et d’autres partenaires, vise à contribuer à asseoir "une croissance économique forte, inclusive, durable" et à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.

Il ambitionne ainsi de contribuer à augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les revenus en milieu rural à travers la mobilisation et la valorisation des eaux de surface mais aussi des eaux souterraines, indique un document remis à la presse.