Kaffrine, 14 mai (APS) - Plus de 85 mille tonnes de graines d’arachide ont été collectées dans la région de Kaffrine (centre) pour le compte du circuit officiel de la campagne agricole 2018-2019, a révélé, mardi, le directeur régional du développement rural (DRDR), Samba Ndao Tall.



"Nous avons eu une bonne campagne de commercialisation d’arachide. Cette année, le circuit officiel a collecté 51800 tonnes d’arachide d’huilerie, 33600 tonnes de semences certifiées’’, soit un cumul de 85.400 tonnes de graines collectés dans le circuit officiel, a dit M. Tall en marge d’un comité régional de développement consacré à la préparation de la campagne agricole 2019-2020.

Selon Samba Ndao Tall, la région de Kaffrine avait pour objectif de collecter 100 000 tonnes de graines d’arachide, un objectif qui n’a "pas été atteint du fait qu’au courant du mois de mars, le circuit non officiel a été plus compétitif que le circuit officiel".

"Pour le circuit non officiel, les prix sont montés jusqu’à 220 francs CFA et parfois jusqu’à 225 francs, alors que le circuit officiel ne collecte qu’à 210 francs CFA", a rappelé M. Tall.

Aussi beaucoup de graines "sont allées vers le circuit non officiel, et cela, nous l’avons constaté au niveau de l’approvisionnement de la ville sainte de Touba qui est un grand marché qui collecte beaucoup de quantité de graines pour la transformation et pour l’exportation", a-t-il fait observer.

Sur ce total collecté, la région de Kaffrine a exporté 466.000 tonnes de graines d’arachide, a-t-il indiqué, ajoutant la campagne agricole 2018-2019 "a été une bonne campagne’’ dans le Ndoucoumane, en termes de production agricole et de commercialisation.