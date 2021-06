De l’envoyé spécial de l’APS : Birane Hady Cissé



Fanaye (Podor), 12 juin (APS) - Le président Macky Sall a visité samedi en fin d’après-midi, une exploitation agricole à Fanaye, une localité du département de Podor, au premier jour de sa tournée d’une semaine dans le nord du Sénégal, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.



Arrivé peu après 18 heures, le chef de l’Etat a été accueilli par le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural Moussa Baldé, des responsables et techniciens du SAED ainsi que des exploitants agricoles.



Il a eu droit à des explications sur les potentialités hydro-agricoles de la zone et les contraintes.



Après avoir écouté les exposés des techniciens, Macky Sall a fait quelques pas dans les champs pour voir de près les casiers de riz en maturation.



Des exploitants en ont profité pour interpeller le président de la République sur l’importance de lever certaines contraintes liées à la contractualisation et l’hivernage, entre autres.



Dans cette cuvette de Ndieuba, alimentée par les eaux du Ngalenka, 978 hectares sont exploités. Dans une vingtaine de jours, 780 hectares de superficie rizicole seront récoltés dans cette cuvette polarisant 14 villages et hameaux, a-t-on appris des exploitants.



BHC/AKS