Dakar, 30 sept (APS) - Le président de la République a demandé mercredi au gouvernement d’œuvrer à la suppression de la prime fixe, un montant que les producteurs sont tenus de verser à la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), même durant la période de l’année où ils n’emblavent pas leurs exploitations.

‘’Le chef de l’Etat a (…) demandé au ministre (…) de l’Energie et au ministre des Finances et du Budget de veiller à la suppression de la prime fixe sur l’électricité, auprès des stations de pompage et des rizières, et l’exonération de la TVA non récupérable sur les intrants pour l’industrie de la filière riz’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres.

La suppression de la prime fixe est une vieille doléance des producteurs de la vallée du fleuve Sénégal (nord), dont les motopompes fonctionnent à l’électricité.

En juin, ceux de Matam avaient profité d’une tournée du gouverneur de la même région, Mouhamadou Moctar Watt, pour rappeler cette doléance. ‘’Ce qu’on peut retenir, c’est que tous se sont plaints de la charge que constitue la prime fixe à payer régulièrement à la Senelec par les producteurs, même si ces derniers ne partent pas en campagne’’, avait constaté M. Watt à la fin de sa tournée.

Macky Sall a profité du conseil des ministres pour rappeler les décisions qu’il a prises lors du conseil présidentiel sur la relance de l’économie nationale, qui s’est tenue mardi à Diamniadio (ouest).

‘’A ce titre, il a [demandé aux] ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche d’appuyer davantage le nouvel élan de notre agriculture et des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche’’, souligne le communiqué.



Le texte ajoute que M. Sall a aussi ‘’demandé au ministre de l’Agriculture d’accélérer et d’intensifier la production de semences certifiées, pour une amélioration continue du capital semencier national’’.