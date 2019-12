Touba, 29 déc (APS) - Les principaux membres du regroupement des acteurs du secteur des industries agro-alimentaires de Touba (RASIAT) ont lancé un appel au Président de la République Macky Sall, sollicitant son appui afin de trouver des solutions et mesures pour relancer leurs activités.

Au cours d’une rencontre tenue samedi, à Touba, Sokhna Mame Khary Mbacké, présidente du RASIAT, a révélé qu’un accord avait permis aux unités du RASIAT de transformer les graines fournies par la SONACOS, en livrant l’huile et les tourteaux obtenus moyennant un gain.

Cet accord, selon elle, avait permis à des milliers de femmes et d’hommes de trouver un travail décent et bien rémunéré. Ainsi, le RASIAT est passé de 97 à 152 membres et a créé plus de 20.000 emplois directs et indirects dans la zone de Touba et ses environs.

La présidente du RASIAT relève aussi que les principaux acteurs de la campagne de commercialisation occupent le terrain ‘’même si la matière première qui devrait permettre de faire fonctionner correctement nos unités n’est plus disponible ».

Selon elle, le Président de la République a consenti d’énormes efforts pour le développement de la culture de l’arachide, notamment dans la distribution des semences et engrais à des prix subventionnés, la mécanisation et la subvention

des industriels pour l’achat des graines.

Par ailleurs, la présidente du RASIAT a souligné le vaste programme entrepris par le gouvernement dans la modernisation des conditions artisanales de trituration des graines d’arachide, en important des presses d’origine indienne et chinoise.