Dakar, 9 déc (APS) - Le chef de l’Etat, Macky Sall, a demandé mercredi au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, de "veiller à l’application effective de la surtaxe à l’exportation de l’arachide", rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Le but visé est de "maintenir les objectifs de collecte et de trituration de SONACOS-SA et des autres huiliers", souligne le texte.

Il note que le président Sall a "insisté" à l’occasion de la réunion "sur l’impératif de préserver l’outil industriel national, en particulier SONACOS-SA et les autres huiliers, qui contribuent fortement à la croissance et à la création d’emplois permanents et saisonniers sur le territoire national".

Le communiqué signale aussi qu’il a "rappelé au Gouvernement que la campagne de commercialisation agricole, demeure une période essentielle et sensible de la vie économique et sociale de notre pays".



A ce propos, il a "indiqué l’importance primordiale qu’il accorde à son bon déroulement, particulièrement au niveau des zones de production arachidière et points de collecte du Sénégal".



Selon le communiqué, "il a, à cet effet, demandé au Gouvernement de prendre les dispositions et mesures d’accompagnement appropriées pour assurer, sur le terrain, le déploiement stable et le contrôle systématique des opérations de la campagne".



Il a suggéré aux ministres concernés de "travailler en parfaite synergie avec l’Administration territoriale (gouverneurs, préfets, sous-préfets et services techniques déconcentrés), en vue d’un suivi permanent des opérations de collecte et de commercialisation de l’arachide".