Bambilor (Thiès), 26 jan (APS) - Le directeur de la protection des végétaux (DPV), Emile Victor Coly a estimé, jeudi à Bambilor (Thiès), que plus de 60% de la production nationale de mangues est détruit chaque année par les mouches des fruits.



Les mouches des fruits détruisent annuellement plus de 60% de la production de mangues mais des efforts sont en train d’être faits notamment par les acteurs pour éradiquer ce fléau, a dit M. Coly.



Le directeur de la DPV s’exprimait lors d’un atelier de partage et de bilan initié par le Projet d’appui au plan régional, de lutte et de contrôle des mouches de fruits en Afrique (PLMF) en présence des acteurs de la filière fruits.

Il a noté que le PLMF, mis en place depuis 2015 et financé par l’union européenne, la CEDEAO et l’Etat du Sénégal à hauteur de 15 milliards de francs CFA, a permis de réduire l’impact des attaques de la mouche de mangue.

Emile Victor Coly a invité en outre les acteurs à poursuivre le combat pour anéantir, d’ici 2 ans, la mouche de fruits et permettre aux producteurs d’avoir des rendements acceptables afin de booster l’exportation de la mangue vers l’Europe.

Pour sa part, le président du Comité national de lutte contre les mouches, Cheikh Ngane a relevé que la filière mangue qui produit annuellement un million de tonnes occupe une place importante dans la production de fruits au Sénégal.



Selon lui, "une bonne partie de la production de mangues de qualité est exportée vers l’Europe grâce à l’appui de ce projet de la CEDEAO, bénéfique à 8 pays africains producteurs de mangue dont le Sénégal".

"Le Sénégal a, avec l’appui de la DPV, fait des efforts remarquables dans la lutte contre les mouches de mangues" a relevé le président du Comité de lutte contre les mouches.



