Fatick, 17 août (APS) - Les grands producteurs agricoles, les leaders d’opinion et les cellules techniques de la région de Fatick ont bénéficié d’une formation sur l’utilisation de l’information climatique, dans le cadre de la campagne agricole 2017-2018, a indiqué, jeudi, le chef de la station metéorologique de Fatick, Maodo Samb.



"Cette formation est destinée aux producteurs et vise à les outiller pour un meilleur choix des variétés agricoles adaptées et des planifications judicieuses en fonction des prévisions pluviométriques", a-t-il confié à l’APS.



Lancée le 13 août, la formation s’est déroulée durant plusieurs jours dans les départements de Gossas, de Foundiougne, et de Fatick.



"Une série d’ateliers ont permis de réunir une quarantaine de producteurs de chaque département en plus des leaders d’opinion, et des cellules techniques", a-t-il ajouté.



Concernant les prévisions météorologiques, il a assuré que "cette année, l’hivernage sera assez long et va se poursuivre jusqu’au mois d’octobre dans la région".



"Les mois d’août et septembre seront humides", selon le chef de la station metéorologique, soulignant qu’à la date du 17 août, la situation "pluviométrique de la région est excédentaire comparée à la même période l’année dernière".



"Le cumul pluviométrique enregistré au niveau de plus d’une quarantaine de postes de la région est excédentaire", a-t-il indiqué.