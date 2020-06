Kaffrine, 18 juin (APS) – Le Crédit mutuel du Sénégal (CMS) compte dégager plus de quatre milliards de francs CFA pour le financement de la campagne arachidière dans les régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack, a appris l’APS.



’’(...) nous sommes en train de financer les campagnes agricoles 2020-2021. L’année dernière, nous avions octroyé un financement de plus de trois milliards de frs CFA pour appuyer la campagne arachidière. Et, cette année, nous avons un objectif de plus de quatre milliards de frs CFA’’, a soutenu Diané Loum, le directeur du CMS pour la région de Kaolack qui couvre également les régions de Kaffrine et Fatick.

Il s’exprimait en marge de la cérémonie de remise de financements et de subventions aux acteurs et actrices de l’économie sociale et solidaires de la région de Kaffrine en présence du ministre de la Micro-finance, du gouverneur William Manel et des élus locaux.

’’Nous nous engageons à accompagner les actions du chef de l’Etat à travers le ministère de la Microfinance pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes toujours dans cette ligne de conduite d’accompagner de façon systématique et considérable toutes les couches socio-professionnelles au niveau du Sénégal’’, a dit Diané Loum.