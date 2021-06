Kaolack, 13 juin (APS) – Le Directeur régional du développement rural (DRDR) de Kaolack, Souleymane Diop, a fait état d’une bonne préparation de la campagne agricole dans cette partie du pays, en assurant par exemple que 8.102 des 10.027 tonnes de semences d’arachide prévues pour la région avaient déjà été mises en place, correspondant à un taux de 80, 8 %.



"La campagne agricole 2021-2022 se prépare dans l’ensemble de la région de Kaolack. Les mises en place se déroulent normalement. Pour l’arachide, sur le quota global de 10027 tonnes de semences réservées à la région 8102 tonnes ont été déjà reçues, soit un taux de mise en place de 80, 8%’’, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec l’APS.



Il a assuré que les notifications de planning de mise en place des semences ont d’ailleurs déjà été reçues par les différents acteurs dès le mois d’avril dernier.



"Les arrêtés portant création des commissions régionales, départementales et locales de supervision, de contrôle et de suivi des opérations de mise en place et de session de ces intrants sont déjà pris’’, a fait savoir M. Diop.



Pour l’heure, a-t-il fait savoir, le taux de session est de 24 % dans la région de Kaolack, ce qui représente 1.932 tonnes de semences déjà vendues.



Dr Souleymane Diop a, dans le même temps, souligné que les stocks de semences disponibles avaient été contrôlés sur la base d’échantillons prélevés pour des analyses et certifications par le laboratoire de la DRDR.



S’agissant du riz, il a dit que 110 des 334 tonnes de semences avaient déjà été mises en place, correspondant à un taux de disponibilité de 33 %.



Le DRDR a par ailleurs révélé qu’à l’exception du maïs dans la localité de Guinguineo où 12 tonnes y ont déjà été acheminées, les mises en place tardaient encore dans les autres zones en raison du stockage de l’arachide dans les magasins.



La région de Kaolack a enregistré mardi ses premières pluies, avec 1, 2 mm prélevés sur la station météorologique de Kaolack et 20 mm à Wardiakhal, dans le département de Guingunéo, a-t-on appris de la DRDR.



‘’La météo avait prédit un hivernage précoce à normale avec une pose pluviométrique un peu longue. Je conseille donc aux producteurs de considérer cette première pluie comme une alerte et d’attendre des pluies utiles avant de semer l’arachide", a indiqué M. Diop.





