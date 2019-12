Dakar 30 déc (APS) - Le responsable des ventes d’engrais au groupe indonésien Endorama, Abdoulaye Dièye, a jugé faible la consommation d’engrais au Sénégal comparée aux pays développés, soit 20 kg à l’hectare contre 100 kg.

"Donc, il y a effectivement une marge de progression énorme au niveau du Sénégal par rapport à la consommation d’engrais", a-t-il dit, tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement sénégalais notamment en ce qui concerne les programmes de subventions qui ont permis aux paysans de disposer de l’engrais.

Il s’exprimait lundi à l’occasion de l’Assemblée générale organisée pour la mise sur pied de l’Association des professionnels des engrais du Sénégal (APESEN).

Selon Dièye, le Sénégal a aujourd’hui, une consommation en engrais allant autour de 170 milles ou 176 mille tonnes/an. Et en terme de positionnement au niveau de l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal occupe la sixième position.

"L’engrais est un élément important pour améliorer la productivité agricole donc si ce taux d’utilisation est faible, on n’est pas étonné que notre production agricole reste encore faible", fait-il remarquer.

Il a fait part de la volonté de son groupe de travailler pour améliorer cette productivité et cette performance agricole à travers des intrants de meilleur qualité tout en assurant la disponibilité jusqu’au ’’dernier kilomètre si possible’’.

Les responsables de l’entreprise veulent aussi "rendre plus accessible en terme de coûts cet intrant qui est important pour la productivité agricole", a-t-il ajouté, soulignant qu’ils vont dans le cadre de "la professionnalisation" du secteur "œuvrer pour que la qualité des engrais telle que ratifiée par le Sénégal au niveau de la CEDEAO soit conforme".

Concernant le taux de pénétration de l’engrais au Sénégal, Moulaye Baldé de l’entreprise Sahélienne de distribution d’agrobusiness, a indiqué qu’"il y’a eu des efforts énormes qui ont été faits par la puissance publique permettant de faire pénétrer l’engrais dans toutes les communautés rurales de ce pays".

"Nous pensons jusqu’à présent que le taux de pénétration reste faible (…) et il n’ y a pas de raison que le producteur d’arachide de Kolda ou de Tamba soit à 800 ou une tonne à l’hectare alors que dans le reste du monde on est à plus de trois tonnes voire trois tonnes cinq cent à l’hectare", a-t-il fait noter.

Il a fait savoir que l’Etat ne participe même pas à 20% des possibilités de consommation de l’engrais. "C’est un marché en progression", rappelle-t-il.

Le directeur de l’Office Chérifien des Phosphate (OCP) au Sénégal, Grégoire Diouf a plaidé pour que la contribution de l’APESEN soit constructive, parce que, dit-il, au Sénégal "il y’a beaucoup de choses à faire par rapport à l’engrais".

Il a insisté sur la volonté de son entreprise de travailler avec les partenaires sénégalais pour faire en sorte que "la disponibilité et la qualité de l’engrais soient une vraie réalité".

Docteur Bocar Diagana, le représentant au Sénégal du Centre international pour le développement des engrais (IFDC), a pris part à la rencontre.