Saint-Louis, 20 oct (APS) - Les producteurs de riz encadrés par le projet sénégalo-américain "Naatal mbay" ont vendu quelque 717 tonnes de riz blanc pour une valeur totale de 195 millions FCFA aux dernières éditions de la FIDAK et de la FIARA, a appris l’APS.

Les riziers ont écoulé 717 tonnes de riz blanc évalués à 195 millions FCFA lors de leur participation à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA) et à la FIDAK (foire internationale de Dakar), renseigne un communiqué.



Le document évalue en outre à 6045 tonnes le volume de commandes, soit une enveloppe financière estimée à 1,5 milliard FCFA.



Ces résultats sont facilités par la "vaste couverture médiatique" de la participation des riziers aux foires mais aussi à la campagne de promotion du riz local menée par le projet USAID/Naatal mbay, note la source.



Le projet sénégalo-américain s’emploie à faire connaître les "avancées qualitatives" du riz sénégalais au grand public et à aider les riziers à conquérir le marché domestique, mais aussi à explorer de nouvelles possibilités de partenariats commerciaux.



L’atelier-bilan de leur participation aux foires de Dakar tenu à Saint-Louis était une occasion pour les riziers, structures d’encadrement et services étatiques de discuter des stratégies de pérennisation des acquis, pour améliorer la commercialisation du riz, souligne la communiqué.

Les participants ont par ailleurs retenu de mettre en place des plateformes régionales de commercialisation du riz local à Kaolack, Matam, Mbacké, Mbour, Ourossogui, Thiès et Touba.

BD/PON