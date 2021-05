Fatick, 19 mai (APS) - Le Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS) a décrété mercredi une grève générale de 72 heures pour réclamer des indemnités, a appris l’APS.

’’Cette grève entre dans le cadre de l’intensification de la lutte’’ pour amener les autorités à ’’diligenter le dossier des indemnités validées dans le cadre du Comité de promotion du dialogue social mis sur pied par le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural’’, a précisé le syndicat dans un communiqué.

Depuis 2016, le SYNTTAS a déposé sur la table du ministre de l’Agriculture une plateforme revendicative portant sur l’attribution d’indemnités de risque et de logement, la prise en charge agricole et de responsabilité, la réfection et l’équipement des différents services et la dotation de véhicules de service en particulier au niveau décentralisé.

