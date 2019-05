Dakar, 20 mai (APS) – Le président du comité de pilotage de la campagne agricole, Aliou Dia, a évoqué lundi la possibilité d’entamer dès samedi la distribution des semences aux producteurs évoluant notamment dans la partie sud du pays.



‘’Le 25 mai (samedi) est la date limite de mise en place des intrants agricoles. Je crois qu’à partir de cette date, la distribution des semences doit démarrer et surtout au Sud du pays’’, a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM (privée).



Il avait été indiqué qu’entre le 15 mai et 25 mai les mises en place devraient être effectives tandis que les opérateurs devant mettre les semences à la disposition des producteurs avaient été déjà désignés et les quotas déterminés, a souligné Aliou Dia.



Quelque 75 000 tonnes de semences seront distribuées aux producteurs, la même quantité distribuée ces dernières années lors de chaque campagne agricole, a-t-il fait savoir.



Dia a rappelé que le capital semencier est constitué de 65 000 tonnes de semences certifiées et 10 000 autres tonnes de semences écrémées. Les producteurs du sud en recevront 10 000 tonnes, selon le président du comité de suivi de la campagne agricole.



‘’Le schéma qui avait été indiqué par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural est en train d’être suivi correctement. Nous avions prévu des pluies dans la deuxième ou la troisième décade du mois de mai. Il est fort possible qu’on en enregistre’’, a-t-Il fait valoir.





DS/AKS