Dakar,29 déc (APS) - Le centre régional de recherches en écotoxicologue et sécurité environnementale (CERES-Locustox), est en train de travailler à l’élaboration d’un avant-projet de normes nationales sur les résidus de pesticides des produits agricoles, a annoncé jeudi, Papa Sam Gueye, son administrateur général.

"Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les questions de santé et d’alimentation et cela se traduit par la demande de produits alimentaires sûrs et de qualité", a-t-il dit.

Guèye s’exprimait au cours d’un atelier de partage et de capitalisation des données de surveillance de la qualité sanitaire des produits agricoles liée aux résidus de pesticides en vue de l’élaboration de l’avant-projet de normes nationales.

Il a souligné l’importance "des normes alimentaires mondiales dans le commerce international pour assurer la disponibilité d’aliments sûrs et nutritifs et promouvoir des pratiques loyales (..)".

Selon lui, "les consommateurs sénégalais sont aujourd’hui sensibles à la qualité sanitaire des produits agroalimentaires, du fait de la progression des niveaux de vie de l’urbanisation et de l’émergence d’un comportement consumériste".

"Le programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAP, anglais), a priorisé la nécessité d’un programme de surveillance sanitaire par rapport aux limites maximales de résidus (LMR), en collaboration avec la Fondation CERES-Locustox", a-t-il renseigné.