Koungheul, 8 nov (APS) – Des femmes transformatrices et des boulangers du département de Koungheul (Kaffrine, centre) ont réceptionné, dimanche, du matériel de production et de transformation des produits agricoles, a constaté l’APS.

Ces équipements ont été offerts par le projet ’’Promotion de la souveraineté alimentaire par la valorisation des céréales locales au Sénégal’’ (FONGS).



’’Dans le cadre de la mise en œuvre du projet FONGS, nous venons d’appuyer en matériels de production et de transformation des produits agricoles 40 femmes transformatrices, 16 boulangers et 40 producteurs pour améliorer leurs capacités de production et la qualité de leurs produits’’, a déclaré le chargé du projet, Mass Gning, en marge de la cérémonie de remise dudit matériel.



Il a ainsi invité les bénéficiaires à ’’respecter les procédures de transformation et de production’’ afin dit-il ’’d’obtenir des produits de qualité’’.

’’Cet appui du FONGS va permettre aux différents bénéficiaires d’éviter les pertes post-récoltes’’, a réagi la coordonnatrice de l’entente des groupements associés de Koungheul, Ndeye Top.