Kaffrine, 5 juil (APS) - L’unité de production d’huile d’arachide de Diamal, dans le département de Birkelane (Kaffrine, centre), prévoit d’acheter cette année plus de 200 mille tonnes de graines d’arachide, a déclaré, dimanche, son promoteur Aliou Lô.

"Cette année, si tout va bien, nous allons nous débrouiller pour acheter plus de 200 milles tonnes de graines d’arachide", a dit M. Lo au terme d’une réunion de partage et d’appropriation de la vision du mouvement politique dénommé Sénégal Conscient (MSC).

Lors de notre première campagne, a-t-il rappelé, son unité de production d’huile d’arachide avait débloqué plus de 100 millions de francs CFA pour l’achat d’une centaine de mille de tonnes de graines d’arachide.

Selon lui, la campagne précédente a été "moins fructueuse" à cause de la mauvaise saison pluviométrique.

"Pour une bonne saison, il nous faut au minimum 200 mille tonnes de graines d’arachide. Et, cela, si l’hivernage est bon, nous pourront le faire car notre unité de production d’huile peut produire huit tonnes par jour", a-t-il ajouté.

Le coût de cette unité de production d’huile dénommée "Wakeur Borom Diamal", s’élève à 154, 5 millions de francs CFA dont un fonds de roulement de 100 millions destiné pour l’essentiel, à l’achat d’arachide, a indiqué son promoteur, Aliou Lô.

Elle s’étend sur une superficie d’un hectare et repose sur un bâtiment de trois bureau et trois hangars de 30 mètres carré, a-t-il expliqué, ajoutant qu’elle est équipée de deux presses d’huile et trois décortiqueuses.

Selon lui, cette unité de production d’huile génère 15 emplois directs et plus d’une centaine d’emplois indirects.

Elle a été inauguré en 2019 par le ministre d’alors de l’Industrie et de la Petite et moyenne entreprise, Moustapha Diop.

Aliou Lo a, par ailleurs, expliqué que le mouvement Sénégal Conscient (MSC) veut entre autre, défendre les masses paysannes, promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et contribuer à l’œuvre de la construction nationale.