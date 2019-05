Kaffrine, 14 mai (APS) - La région de Kaffrine (centre) a produit 272. 000 tonnes d’arachide et 347.131 tonnes de céréales pendant l’hivernage 2018, contre respectivement 253.000 tonnes et 255.000 tonnes en 2017, a indiqué mardi le directeur régional du développement rural (DRDR), Samba Ndao Tall.

"Pendant l’hivernage 2018, nous avons connu une hausse de la production de céréales et d’arachide. La région de Kaffrine a pu réaliser 347.131 tonnes de céréales (mil, maïs et sorgho) en 2018 contre 255.000 tonnes en 2017 et 272.000 tonnes d’arachide contre 253.000 tonnes. Nous avons enregistré une hausse considérable par rapport aux années précédentes", s’est félicité M. Tall.



Cette performance a été obtenue grâce à la qualité des semences et la mécanisation agricole, a-t-il expliqué au cours d’une réunion préparatoire de la campagne agricole 2019-2020, en présence du gouverneur de la région de Kaffrine, Jean-Baptiste Coly, des chefs des services décentralisés et des autorités administratives.

Selon lui, le fait que les producteurs ont bénéficié de semences de qualité, d’engrais minéraux et de matériels agricoles, a eu un impact sur les rendements agricoles de l’hivernage 2018.

"Cette hausse est obtenue grâce à la qualité des produits. Nous avions utilisé des semences de qualité et l’engrais qu’il faut. En terme de production, nous pouvons dire que la campagne 2018 consécutivement à la campagne 2017 a été une très bonne campagne pour la région de Kaffrine", s’est encore félicité Samba Ndao Tall.



Pour la campagne 2019-2020, a informé le DRDR, la région de

Kaffrine attend de l’Etat 13.000 tonnes de semences d’arachide, 400 tonnes de semence de maïs certifiées, 200 tonnes de semences de sorghos et autant de semences de niébé.



"Pour l’engrais 6-20-10, nous attendons un appui de 5.000 tonnes, pour le triple 15 nous attendons 2.000 tonnes et pour l’urée un appui de 3.000 tonnes", a-t-il conclu.